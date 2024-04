Milan | Rafael Leao fa sognare i tifosi | spero di fare altre 200 presenze

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ieri durante l’allenamento delè stato premiato per le 200con la maglia rossonera. Queste le sue parole Ieri pomeriggio, nel corso dell’allenamento aello, ilha voluto premiareper il traguardo delle 200fatte con la maglia rossonera. In rappresentanza del club, l’ad Giorgio Furlani ha consegnato una medaglia particolare che celebra questo momento, che lo rende sempre di più un simbolo di questa squadra. Furlani, nel consegnare la medaglia a, ha voluto dedicare qualche parola al portoghese. L’ad rossonero ha sottolineato il senso di famiglia che il numero 10 vive all’interno del gruppo e ha ribadito la soddisfazione di averlo nel, ...

Il Milan si avvicina alla sfida contro la Roma in Europa League, presenti all’allenamento Moncada , Furlani e Ibra . E Rafael Leao viene premia to… Il Milan continua la preparazione in vista ... (dailymilan)

Verso Milan-Roma , in programma giovedì, Giancarlo Antognoni ha parlato di Rafael Leao , elogiando le qualità del numero 10 Dopo il successo in campionato contro il Lecce, il Milan si sta preparando ... (dailymilan)

Leao premiato per le 200 partite…" - Gli attacchi di Cassano nel weekend non gli hanno certo tolto il sorriso. Rafael Leao è tornato al +3 ed è tornato a far battere il cuore dei suoi tifosi e dei suoi fantallenatori anche in campionato.informazione

Leao fa impazzire i tifosi: dichiarazioni da urlo - Rafael Leao ha fatto impazzire la tifoseria rossonera, dichiarazioni da brividi dell'attaccante portoghese a Milanello.spaziomilan

Rafael Leao giura fedeltà al Milan - Rafael Leao ha festeggiato oggi le sue 200 partite con la maglia del Milan. Prima dell’allenamento in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League con la Roma, il portoghese è stato ...sportal