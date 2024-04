Milan | quattro i diffidati rossoneri | big a rischio E la Roma…

Nella notte a Milano è divampato un incendio in un palazzina che si trova in zona Forze Armate: una mamma e il figlio di 4 anni sono finiti in ospedale .Continua a leggere (fanpage)

Milan-Roma: l’arbitro della sfida sarà Turpin - Sarà il francese Clement Turpin ad arbitrare l’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma a San Siro. E’ tempo di Europa League, è tempo di Milan-Roma a San Siro, gara valevole per ...notiziemilan

Serie A, chi ha più espulsioni Nessuno come il Milan, tre squadre impunite - La 31esima giornata di Serie A è andata in archivio e dal punto di vista disciplinare non sono mancate, come di consueto, sanzioni: 11 gli squalificati in vista.calciomercato

Milan-Simic, un rinnovo non scontato: sirene inglesi per il difensore e un’incognita - Visualizzazioni: 9 Milan-Simic, possiamo definire aperta la questione in merito a rinnovo del centrale rossonero. Andiamo qui di seguito a vederne i motivi. Il rinnovo di Jean Carlo Simic appare tutt’ ...calciostyle