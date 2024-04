Milan | Pioli | “Rischi? Devi prenderli se vuoi essere una squadra offensiva”

Milan , Xavier Jacobelli ha parlato del lavoro di Stefano Pioli , che con i risultati ha ribaltato le critiche ricevute da Gerry Cardinale In attesa della sfida di Europa League contro la Roma, il ... (dailymilan)

Alla vigilia di Milan-Roma, Paulo Dybala è intervenuto in conferenza stampa e ha avvertito Pioli sulla convinzione dei giallorossi Domani sera alle 21 in quel di San Siro andrà in scena il primo ... (dailymilan)