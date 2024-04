Milan | Giuseppe Signori convinto | Rafael Leao può migliorare ancora in un aspetto

Il sindaco di Milan o, Giuseppe Sala , ha ammesso che Milan e Inter sono in contatto con Webuild per il progetto di restyling di San Siro Si continua a discutere per il progetto nuovo Stadio del ... (dailymilan)

Sempre attuale il tema legato al nuovo Stadio del Milan . Nel frattempo il sindaco Giuseppe Sala ha ringrazia to Cardinale per le sue parole Il sindaco di Milan o, Giuseppe Sala , mantiene sempre viva ... (dailymilan)

Stadio Milan , il sindaco di Milan o Sala insiste per la ristrutturazione di San Siro in due fasi: una prima e una dopo l’Olimpiade del 2026… La telenovela per la costruzione del nuovo Stadio in ... (dailymilan)

Chiama il Milan per firmare a zero: via libera Inter - Dicono che potrebbe essersi offerto all'Inter, ma presto potrebbe proporsi anche al Milan: da Marotta non è escluso il via libera ...interlive

“Mai alla Juve”: colpo in Serie A, strada spianata per l’Inter - Tutti lo corteggiano, poi c'è chi prevede che possa volere l'Inter e chi afferma che non potrebbe mai finire alla Juve ...interlive

LIVE – Milan-Roma, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) - La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Roma, match valevole per i quarti di finale dell’Europa League 2023/2024.sportface