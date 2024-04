Milan | dalla Russia sono sicuri | ecco chi sarà il prossimo tecnico rossonero

Maurizio Sarri ha detto no allo Spartak Mosca e in Russia sono sicuri: `Aspetta il Milan`. L`ex allenatore di Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus è... (calciomercato)

Sarri prossimo allenatore del Milan . L'indiscrezione di mercato cha arriva dalla Russia ed è destinata a far discutere molto nei prossimi giorni: l'ex tecnico della Lazio avrebbe rifiutato una ... (fanpage)

Napoli e Milan su Gyokeres, l’agente: “Lo Sporting deve vendere” - Sarà caccia al nuovo numero 9 per Napoli e Milan, ed uno degli obbiettivi è Viktor Gyokeres: l'agente sostiene che lo Sporting abbia bisogno di vendere, e rivela quale campionato si è fatto avanti con ...footballnews24

Milan-Roma, la conferenza stampa di Pioli [DIRETTA] - Visualizzazioni: 6 In vista della sfida Milan-Roma di Europa League il mister rossonero Stefano Pioli interviene in conferenza stampa assieme ad Ismaël Bennacer. Domani sera andrà in scena Milan-Roma, ...calciostyle

Chi vince più partite da situazioni di svantaggio Dominio Inter, Milan e Juventus fuori dalla Top 5. Fiorentina horror - Una giornata di Serie A da analizzare a fondo. Numerose le rimonte accadute nel corso delle varie sfide che hanno contraddistinto il 31° turno del massimo campionato.calciomercato