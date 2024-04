Milan | Comolli in arrivo? Furlani e Moncada rischierebbero | l’indiscrezione

TMW - Milan, in bilico le posizioni di Furlani e Moncada - Damien Comolli può essere l'uomo che spariglia le carte in casa Milan. Perché il presidente del Tolosa è in quota RedBird e se ci fosse la cessione del club - come è probabile - entrerà a far parte de ...napolimagazine

De Stefano: “Si potrebbero collegare i cambiamenti in dirigenza all’inchiesta, Comolli può sostituire Furlani” - Il giornalista Tobia De Stefano ha lanciato indiscrezioni clamorose su possibili cambiamenti nel club rossonero. Tobia De Stefano ha parlato a Radio Rossonera del possibile ingresso nella dirigenza de ...notiziemilan

ULTIM’ORA Milan, Furlani via: arriva il nuovo amministratore delegato. I dettagli - È Damien Comolli il nuovo nome accostato al Milan per sostituire Giorgio Furlani nel posto di amministratore delegato. Comolli vanta una grande esperienza nel mondo del calcio. Ha iniziato da allenato ...tuttomercato24