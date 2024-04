Mika | sold out a Londra in attesa dell’Italia | «Non vedo l’ora di esibirmi a Lucca»

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Strasburgo, Reims, Grenoble, Lione, Marsiglia, Parigi. E ancora Ginevra, Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Brighton, Wolverhampton. Sono solo alcune delle tappe dell’Apocalypse Calypso Tour con cuisi sta esibendo in tutta Europa e che, martedì 9 aprile, ha visto l’artista sul palco di un London Eventim Apolloout. “Un progetto grande e ambizioso, un nuovo tour pop-concettuale-rock. Cantiamo e balliamo, ma non mancano anche momenti più seri, toccanti, di riflessione”. Così ha raccontatonel corso del tour. In scaletta i brani più noti della sua carriera fino ai più recenti dell’ultimo album di inediti interamente realizzato in francese ‘Que ta tête fleurisse toujours’. Clip da Ufficio StampaLEGGI ANCHE: — Laura Pausini saluta gli USA con numeri record: il trionfo della leg americana La tournée europea della pop ...

Mika at Eventim Apollo review: A joyous, golden pop extravaganza - Filled with high-pop brilliance and nostalgic hits, this was a tidal wave of energetic, progressive dance songs mixed with goosebump-raising nostalgia

