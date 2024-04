Migranti | cosa prevede il nuovo Patto Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 18.48 Esame più rapido delle domande di asilo, anche alle frontiere Ue, rimpatri più efficaci, nuove norme per l'identificazione all'arrivo, controlli sanitari e di sicurezza obbligatori per chi entra irregolarmente in Ue, opzione di scelta dei Paesi Ue se accogliere asilo e aiuti finanziari o sostegno concreto. Queste alcune norme delper la migrazione e l'asilo approvato dal Parlamento europeo. Si tratta di nove testi diversi (con 10 voti) che hanno ottenuto tutti la maggioranza relativa.