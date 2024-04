Migranti | Cei | Patto Ue deriva politica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 20.16 Segna "unanellaeuropea dell'asilo e il fallimento della solidarietà europea, che sembra infrangersi come le onde contro i barconi della speranza". Così monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Cemi e della Fondazione Migrantes della Cei commentando ilUe suirichiedenti asilo e rifugiati, approvato dal Parlamento europeo a Bruxelles. "Confidiamo che l'articolo 10 della nostra Costituzione rimanga come presidio sicuro per tutelare i richiedenti asilo", ha aggiunto.