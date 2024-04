Migranti | l’Europa dice sì al nuovo Patto di asilo Metsola | “Storia fatta” | gli eurodeputati Pd | “Danno per l’Italia”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il parlamento Ue approva a maggioranza tutti i dieci testi sulle migrazioni: si introduce il principio di solidarietà tra gli stati membri. Ora la decisione passa al Consiglio per il voto finale

Metsola, con il Patto sui Migranti l'Ue ha fatto la storia - "Abbiamo fatto la storia, abbiamo creato un solido quadro legislativo per gestire la migrazione e l'asilo nell'Ue. Sono passati più di dieci anni di lavoro. Ma abbiamo mantenuto la parola data, e trov ...ansa

Cosa prevede il patto Ue sui Migranti che sarà votato al Parlamento europeo - AGI - Chi lo promuove tende a definirlo un successo storico dell'Unione europea, al pari dell'acquisto congiunto dei vaccini contro il Covid e del Next Generation Eu: il nuovo Patto per le migrazioni ...msn

Il Parlamento europeo ha approvato regole più severe per i richiedenti asilo - Dopo anni di negoziati ha votato a favore della riforma del cosiddetto “regolamento di Dublino”, ma per entrare in vigore servirà ancora un voto del Consiglio dell’Unione Europea ...ilpost