Migranti | arriva il via libera del Parlamento europeo al Patto migrazioni Ue | cosa cambia ora

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ile asilo dell'Unione europea è stato approvato dalUe. Ora manca solo il viadel Consiglio, che è quasi una formalità. Entreranno in vigore nuove procedure per i controlli alla frontiera e la gestione dell'asilo e della protezione internazionale. Contrari i sovranisti e la sinistra.

4.00 I migranti che arrivano negli Usa non sono di paesi come la Danimarca, la Svizzera o la Norvegia: "sono persone che arrivano dalle carceri , da posti incredibili e da paesi che sono un ... (televideo.rai)

Non c'è tregua a Lampedusa , dove nelle ultime ore si fatica a tenere il contro degli sbarchi di migranti . Come sempre accade, il meteo favorevole ha un effetto moltiplicatore sulle partenze. Oltre ... (today)

