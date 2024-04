Migliori università in Italia | quali sono le prime 4

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Sapienza di Roma, Normale di Pisa, Politecnico e Bocconi di Milano, in base a una classifica che valuta i corsi di studio

La Sapienza prima al mondo negli studi classici, con un incremento del 21%, il più alto tra le italiane. Vasapollo: 'il pubblico fun ziona' (...: ...Top 20 mondiale la Libera università internazionale degli studi sociali (Luiss) e prima a livello nazionale per gli studi politici e internazionali. Inoltre la Luiss fa il suo ingresso nelle migliori ...

