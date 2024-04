Migliaia di fedeli festeggiano la fine del Ramadan al parco delle Cascine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 – A Firenze, nel prato del Quercione, allediladel. Nel prato è stata piantata una maxi-bandiera palestinese, ci sono anche i bimbi di Gaza curati dal pediatrico fiorentino e ora accolti, con le famiglie, nella vicina Casa Matilde. Storie di Gaza Ibrahim ha un anno e due mesi. Non ha più la madre. "Hanno bombardato casa sua, la mamma è morta. E' arrivato in Italia in situazioni gravissime". Porta con sé, ancora, ferite al volto e al collo. Il piede sinistro è coperto da una vistosa fasciatura, con le bende che, dopo l'intervento eseguito al Meyer, proseguono sotto i jeans lungo tutta la gamba. E' in braccio a sua nonna che racconta, tradotta da un amica, la loro storia. Storie di Gaza,...

