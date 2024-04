Michela Giraud | «Ecco perché vi presento mia sorella»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si chiama Cristina, ha 38 anni, un disturbo incluso nello spettro autistico e una storia che ha ispirato il film Flaminia, il debutto da regista di. «Tutto quello che dovevo comunicare sta nel film. E in questo primo servizio insieme, che è un regalo per entrambe. Non esiste legame più profondo, nemmeno quello tra padre e figlio è così potente. Delle volte penso a come sarebbe avere un altro fratello con cui instaurare un rapporto paritario... Ma come insegna Antigone, miaè un pezzo di me, è la mia carne»