Michael Jordan | all’asta a 420mila dollari la maglietta del memorabile show a Trieste

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Londra, 10 aprile 2024 – Unada basketda Sotheby’s alla stratosferica cifra di 420.000: ed è la quotazione base. Ma è… doppiamente unica. Perché la indossò il mito. E perché non è dei Bulls, dei Wizards o di North Carolina. Bensì della Stefanel. Era il 1985 e, ventiduenne - già campione ma non ancora il fuoriclasse che sarebbe diventato - in tour in Europa per promuovere le scarpe Nike Air1, scese sul parquet aper giocare indossando una maglia in cotone arancionero personalizzata. Il Piccolo, in un ampio articolo, racconta come andò quell’evento. Dopo la partita, Stefanel-Mobilgirgi Caserta, in cui l'astro dei Chicago Bulls segnò 41 punti e disintegrò un ...

