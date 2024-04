“Mi hai rubato i vestiti” Cose assurde dopo il Grande Fratello | scandalo e lite tra i due ex concorrenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Su Canale 5 è appena partita la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma sui social si continua a parlare ancora molto dell’altro reality di casa Mediaset, il. La casa è stata smantellata nei giorni scorsi, dal prossimo anno infatti il reality si svolgerà più a Cinecittà, ma in altri studi. Tuttavia ogni giorno escono fuori nuove magagne e altrettanti inciuci avvenuti nei mesi scorsi dentro il loft e di cui finora non si sapeva niente. Come quello riportato poco da Deianira Marzano, al regina del gossip. Una cosa che non era mai successa prima. L’edizione appena conclusa del GF continua a regalare sorprese ai telespettatori. E in un certo senso anche ai protagonisti stessi del reality. Molti di loro infatti, soprattutto quelli usciti per ultimi, solo adesso che tutto è finito e sono andati a riguardare i filmati hanno scoperto tutto ...