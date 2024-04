“Mexicaña” il nuovo album dei Licorice Trip

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Da martedì 9 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), ildei. “” ildella band pugliese deiè un fiume sonoro che scorre tra due sponde di significato opposte, dalla contrapposizione di queste due sponde diverse nascono ponti che uniscono e creano molteplici spunti di interpretazione per l’ascoltatore. Alla base dell’c’è il concetto di dualismo complementare, ogni brano pone in contrapposizione due significati, due visioni diverse ma che nel loro incontro/scontro generano una sintesi che porta l’ascoltatore stesso a dare un suoe ...