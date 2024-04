Metz vs Lens – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il, minacciato dalla retrocessione, può porre fine a una serie di tre partite senza vittorie in Ligue 1 quando ospita ilallo Stade Saint-Symphorien venerdì 12 aprile. I Les Grenats hanno perso contro il Brest lo scorso fine settimana, subendo una stretta sconfitta per 4-3, e rimangono al 17° posto, a tre punti dal Lorient per un posto nei playoff di retrocessione, mentre ilè sesto, a un punto dal Nizza per un posto in Europa League, dopo il pareggio per 1-1 con il Le Havre. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAlrestano 10 partite per evitare la retrocessione dalla massima serie francese per la seconda ...