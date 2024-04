Meteo | perturbazione in arrivo | piogge e rovesci

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alcuni giorni di pioggia sull’Italia fino a oltre l’11 aprile, in un quadroche sta cambiando rispetto al weekend appena trascorso. Dal caldo anomalo alla grandine (anche neve sulle Alpi). Poi sarà di nuovo anticiclone africano con un mese di aprile travestito da giugno. Tutti i fenomeni innei prossimi giorni saranno esagerati, un po’ come il caldo del weekend appena trascorso. Ma anche come quello fuori stagione atteso nel prossimo fine settimana, ancora con valori tipici di fine giugno. Fino a mercoledì 10 ci aspetta dunque una fase turbolenta, anche dal punto di vista del maltempo, soprattutto al Nord dove tornerà la neve sulle Alpi. I fiocchi bianchi sono attesi nelle prossime ore a quote alte, ma dalla sera cadranno fino a circa 800-900 metri di quota sui rilievi di confine. Mediamente cadranno 15-20 centimetri di neve fresca su ...

