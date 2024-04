Mensa aperta ai genitori | il progetto è partito dalla Montessori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024)a pranzo inper valutare i piatti che quotidianamente vengono servizi ai loro figli. Succede a Bollate. L’iniziativavoluta dall’assessore alle Politiche educative, in collaborazione con Serenissima Ristorazione, la società che gestisce le mense scolastiche, ha debuttato nella scuola primaria: mamme e papà hanno prima assaggiato i cibi e poi hanno compilato un questionario di gradimento. Il menù proposto è stato: risotto allo zafferano, omelette, insalata verde, arancia e pane. Secondo le risposte date daile quantità servite sono state sufficienti per l’80%, abbondanti per il 16% e scarse solo per il 4%. per quanto riguarda la qualità di pane e frutta è risultata buona per l’80%. Promossi anche il sapore, la cottura del cibo e la ...