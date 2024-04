Meghan Markle lancia un nuovo progetto | la svolta

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 10 aprile 2024)ha deciso di dare unaalla sua carriera. A seguito del tentativo di riavvicinamento alla royal family, dopo gli ultimi problemi finanziari e non solo, adesso l’attrice vuole concentrarsi sul suo futuro professionale. E al contrario di quanto detto, sembra essere lontano dal mondo del cinema. Per mesi si è parlato di un possibile ritorno disul piccolo e grande schermo, ma queste indiscrezioni non si sono rivelate del tutto veritiere. Almeno non finora. Piuttosto la moglie del principe Harry ha deciso di dare unadecisiva alla sua carriera. Per questo ha scelto dire unche la porterà sicuramente lontano. Ecco il sogno che si realizza per la. I nuovi ...