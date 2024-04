Megalopolis di Francis Ford Coppola in concorso a Cannes

Francis Ford Coppola’s ‘Megalopolis’ to premiere at Cannes film festival - Nearly half a century after Francis Ford Coppola won the Cannes Film Festival's Palme d'Or, he will return to the French Riviera festival to premiere his self-financed epic ...entertainment.inquirer

Cannes 2024, Megalopolis di Francis Coppola e Horizon di Kevin Costner saranno al Festival - A quanto pare, dopo febbrili trattative che hanno visto Megalopolis, il nuovo epico film di Francis Ford Coppola, conteso tra i festival di Cannes, ...ciakmagazine

Francis Ford Coppola’s ‘Megalopolis’ passion project to debut at the 77th Cannes Film Festival - ‘The Godfather’ director’s return to the big screen in over 13 years will premiere in competition at Cannes 2024 ...thehindu