Medvedev | «Più diventi famoso | più la gente ti ama o ti odia»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Daniil, tennista russo che si appresta a giocare il Roland Garros, ha rilasciato un’intervista alla Stampa. Ultimamente è considerato la vittima preferita di Sinner. Agli Australian Open aveva sopreso il campione italiano nei primi due set. Il tennis è diventato velocissimo: troppo, per prevedere cambi di tattica? «Lo era tre o quattro anni fa, ora le palle sono molto più lente. A Miami contro Sinner ho cercato di fare qualcosa di diverso: non ha funzionato, ma non so se ci riproverò o se cambierò del tutto, e comunque anche Jannik ha cambiato qualcosa. Il tennis resta uno sport fatto di tattica e di psicologia».: «Alle Olimpiadi rappresento ci posso, con o senza bandiera» Il tema delle Olimpiadi. La Russia è stata sanzionata per via dell’invasione in Ucraina. Gli atleti russi gareggeranno a Parigi con la bandiera neutrale. Il ...