Maxi sequestro di sigarette dei finanzieri nel Casertano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 1,2 tonnellate didi contrabbando sono state sequestrare dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli a Villa Literno, in provincia di Caserta. Ihanno arrestato in flagranza di reato un uomo ora accusato di contraffazione e ricettazione. Le “fiamme gialle” del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un furgone sospetto dirigersi in un’area insolita del comunee grazie ai controlli è stato possibile sequestrare le “bionde” di contrabbando e anche un autocarro. Dalle verifiche è emerso che i pacchetti diriportavano tutti il medesimo codice univoco (qrcode), che dovrebbe in realtà corrispondere soltanto a un singolo pacchetto. Qualora fossero state immesse nel mercato illegale, leavrebbero ...