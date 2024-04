Maturità 2024 | domande commissari esterni entro il 12 aprile | supplente da MAD ha obbligo?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Fino al 12sono aperti i termini per presentare domanda, tramite compilazione ed invio del modello ES-1, in qualità di presidente eo esterno degli esami di. La nota n. 12423 del 26 marzoelenca le casistiche del personale che deve presentare domanda e di coloro che invece possono senza averne. L'articolo .

Le commissioni per l'esame di Maturità 2024 sono in via di formazione! La circolare ufficiale è stata pubblicata e la sessione d'esame inizierà il 19 giugno 2024 con la prima prova scritta. C'è ... (orizzontescuola)

Maturità 2024, domande come commissari esterni e presidenti entro il 12 aprile (modelli ES - E ed ES - 1): I docenti non designati come commssari interni devono presentare domanda, tramite POLIS, in qualità di commissari esterni. Il termine è il 12 aprile . Lo stesso termine riguarda coloro che debbano o ...

