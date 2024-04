Mattarella | riconoscenza a corpo Polizia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 10.20 "Passione civile e rigore etico, vicinanza ai cittadini e fedeltà ai valori costituzionali, elevata professionalità e crescente specializzazione tecnica, costituiscono i tratti distintivi di una servizio della comunità,elementi che ne fanno un prezioso punto di riferimento nella vita di ogni giorno". Cosìnel 172° anniversario della fondazione delladi Statodalla premier Meloni:"Sempre pronti a mettere a repentaglio la vita per salvare quella altrui, custodi di legalità,grazie per esserci sempre".

(Adnkronos) – “L’opera quotidiano delle donne e degli uomini che voi qui rappresentate -ha ricordato Mattarella - viene svolta per rinsaldare la cornice di sicurezza entro cui possa svilupparsi ... (calcioweb.eu)

Mattarella alla Polizia, garante delle libertà costituzionali - Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Capo della ... In un tweet esprime dunque "riconoscenza. Grazie - scrive - per esserci sempre". Il capo dello Stato ...ansa

Polizia, Mattarella “Prezioso punto riferimento nella vita quotidiana” - ROMA (ITALPRESS) - "Desidero rivolgere alle donne e agli uomini della Polizia di Stato il più cordiale saluto, in occasione della celebrazione del 172° a ...italpress

