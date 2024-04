Matrimonio a Prima Vista 12 | ecco le scelte finali delle quattro coppie

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilaria Zanoli e Fabio Rossi (US Real Time) Il dado è tratto per leprotagoniste della dodicesima edizione di. Nel corso dell’ottavo episodio, in onda su Real Time mercoledì 17 aprile 2024, gli otto protagonisti del docureality parleranno infatti con gli esperti per comunicare loro se intendono proseguire o troncare le loro nozze. Finale che è già disponibile, in ante, su Discovery+. Scopriamo dunque che cosa succederà con le nostre anticipazioni. Partiamo col dirvi che soltanto duein gioco hanno voluto proseguire il loro rapporto. Come prevedibile, considerando il fatto che non sono mai andati nemmeno a convivere, hanno deciso di porre fine al loro ...