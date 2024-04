Masters 1000 Montecarlo | Sinner esordisce contro Korda | partita non semplice | ma Jannik nettamente favorito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non si prospetta una passeggiata di salute il debutto neldi2024 di, che dovrà vederselaSebastian. Il tennista azzurro sta vivendo una stagione memorabile, in cui ha vinto l’Australian Open e i tornei di Rotterdam e Miami, ma soprattutto ha perso una sola, in semifinale ad Indian WellsAlcaraz. Proverà dunque a proseguire su questa lunghezza d’onda e a confermarsi anche su un’altra superficie come la terra battuta, su cui storicamente fatica un po’ di più. Accreditato della seconda testa di serie, ha potuto beneficiare di un bye ed entrerà in gioco direttamente al secondo turno, dove l’ha raggiunto un figlio d’arte. Sebastian, che spera di ...