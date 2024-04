Masters 1000 Montecarlo | Medvedev protesta con l’arbitro VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il feeling di Daniilcon la terra rossa non è dei migliori, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni che lo hanno portato anche a vincere ildi Roma nella passata stagione. Il russo ha sconfitto Gael Monfils in due set nel suo esordio stagionale sulla superficie a, recuperando da 4-1 sotto nel secondo parziale. Il numero 4 al mondo però, in un momento di difficoltà, se l’è presa anche conMohamed Lahyani, reo di aver considerato buona una pallina che secondoera out.-Lahyani discussion on the changeover ???#Rolexpic.twitter.com/SEqL50tLYr — Tennis Channel (@TennisChannel) April 10, 2024 SportFace.