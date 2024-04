Masters 1000 Montecarlo 2024 | è crisi per Andrey Rublev | il detentore del titolo sconfitto al debutto da Popyrin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) E’nera per. Il campione uscente deldi Monte-Carlo esce di scena alnel Principato,in due set, con il punteggio di 6-4 6-4, dall’australiano Alexey. Qualcosa è decisamente cambiato, evidentemente, nella testa dle russo dalla squalifica patita nella semifinale di Dubai a inizio marco contro Bublik. Da quel momento nei 3giocati una sola partita vinta e tre sconfitte: a Indian Wells contro Lehecka, a Miami contro Machac e ora il ko odierno per mano di. E vanno via anchepunti in classifica per l’attuale n°6 al mondo, ora incalzato dagli inseguitori Hurkacz, Dimitrov, Ruud, De Minaur, Rune e Tsitsipas. ...