Masters 1000 Monte-Carlo | Sinner agli ottavi! Korda ko in 2 set

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Esordio da applausi per Jannikal torneodi. Reduce dal successo al Miami Open, il tennista azzurro, numero 2 al mondo, è tornato alla vittoria oggi, all’esordio sulla terra.ancora una volta dominante! L’azzurro ha superato in due set lo statunitense: il match è terminato col punteggio di 6-1, 6-2, dopo un’ora e e 15 minuti di gioco. Col passaggio dial terzo turno del primosu terra della stagione, sono tre gli italianidi finale: l’altoatesino raggiunge infatti Sonego e Musetti.tornerà in campo domani per la sfida contro Struff. L'articolo CalcioWeb.

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Korda , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). L’altoatesino è la testa di serie più alta dopo il serbo ... (sportface)

Jannik Sinner se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nel terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Il numero due al mondo non sembra in ... (sportface)

