Mastella-Calenda | oggi presentata la querela al leader di Azione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Benevento Clemente, come preannunciato nei giorni scorsi, ha presentatocontro ildiCarlo. “Confermo di aver sportocontro Carlo. L’associdel mio nome alla cultura della mafia è accusa infamante ed inaccettabile. Confido nella giustizia e spero che tale ignobile e spregiudicata condotta diffamatoria venga punita adeguatamente”. “Rinnovo la richiesta, inoltre – conclude– affinchérinunci per questa vicenda all’immunità parlamentare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

