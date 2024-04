Massese Sarà battaglia Maggiari | Siamo tornati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Francescoha messo la sua firma con una rete e un assist sulla bella vittoria dellacontro il Montespertoli. "Sul gol mi ha dato una gran palla Cornacchia – racconta l’attaccante – che mi ha messo davanti al portiere. Ho pensato che la soluzione migliore fosse quella del pallonetto". E’ stato il terzo centro stagionale, dopo quelli con Zenith e Fucecchio, perche è uno di quei giocatori che si mette totalmente al servizio della squadra macinando chilometri. Conferma ne è stato il doppio assist fornito nel giro di pochi secondi al bomber Buffa, bravo a sfruttare il secondo. Anche a livello di assistarrivati a quota tre dopo quello sempre per Buffa con la Geotermica e per Marchini col Perignano. Proprio la capacità di verticalizzare subito l’azione e di saper rifinire per i compagni ...