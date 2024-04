Marzo 2024 | il marzo più caldo da sempre

Temperatura media dell’aria superficiale di 14,14°C, 0,73°C al di sopra della media del periodo 1991-2020 per marzo (ilsole24ore)

Roma, 9 aprile 2024 – marzo 2024 è il decimo mese consecutivo più caldo mai registrato: la temperatura media dell’aria superficiale è stata di 14,14°C, 0,73°C in più rispetto alla media del mese del ... (quotidiano)

Torna l’incubo legionella a Bresso: "Due casi in un mese, ma non collegati" - Un anziano si è ammalato a metà Marzo in una struttura, l’altro è finito al Niguarda lo scorso week end. L’Ats esclude che si tratti di un cluster: "Casi isolati, tra Milano e Lodi ne abbiamo avuti 40 ...ilgiorno

"Marciapiede al posto degli stalli per auto" - Dopo l’inaugurazione di sabato della panchina dell’amore e dell’oasi di verde in via VIII Marzo si riaccende, a Falconara Alta, il tema di realizzare un marciapiede sul lato opposto della carreggiata ...ilrestodelcarlino

Aosta, uccisa a coltellate. È una francese di 22 anni - È una ventiduenne francese la ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sui monti della Valle d’Aosta. Abitava a Lione. L’hanno riconosciuta alcuni suoi parenti, giunti sul luogo della tragedia ...quotidiano