Martinez Quarta stuzzicato dall’interesse del Napoli | Ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lucas, difensore della Fiorentina, sembra attratto dall’idea di un possibile trasferimento alnella prossima sessione di calciomercato. Ilsembra intenzionato a rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Lucas, difensore centrale argentino in forza alla Fiorentina con contratto in scadenza nel 2025.alUn profilo che sembrerebbe incastrarsi alla perfezione nei parametri economici del, con un ingaggio attuale di appena 1 milione di euro ...