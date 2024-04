Maria De Filippi mortifica Pierpaolo a UeD | Tina viene censurata

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Oggi a Uomini e Donne,Deha continuato a parlare del Trono di Ida Platano. La conduttrice, notando che la situazione fosse piuttosto delicata, ha deciso di intervenire facendo un discorso a entrambi i corteggiatori della donna. Successivamente, poi, si è passati ad alcune dinamiche del Trono Over piuttosto animate.difende Ida ea UeD Nella puntata del 10 aprile di Uomini e Donne, Ida Platano ha continuato la discussione con Mario Cusitore, cominciata nella puntata di ieri. Stavolta, però, ci ha pensatoa placare gli animi. La conduttrice ha detto a entrambi i corteggiatori che la Platano sia così titubante e sospettosa nei loro riguardi a causa di quello che ha vissuto in passato. Inoltre, lei sta cercando di costruirsi qualcosa di ...

Durante il daytime di Amici , con Maria in collegamento, hanno fatto vedere a Gaia De Martino una coreografia che dovrebbe eseguire al serale. Notato il turbamento della ballerina, la De Filippi le ... (isaechia)

Amici , martedì 9 aprile é andato in onda un nuovo appuntamento col daytime . Ecco cosa è emerso Amici , i concorrenti della categoria canto e ballo hanno iniziato ufficialmente il serale lo scorso 23 ... (gossipitalia.news)

Gaia ha fatto i conti con le sue insicurezze dopo un guanto di sfida della prof Alessandra Celentano. La ballerina non si sente sicura del proprio corpo, così Maria De Filippi , Sofia, Marisol e ... (fanpage)

U&D, Ida in difficoltà e Maria De Filippi le tende la mano: 'Può anche non scegliere' - La prima parte della puntata di Uomini e donne andata in onda il 10 aprile è stata dedicata all'analisi che Maria De Filippi ha fatto di Ida Platano e del tipo di relazione che sta cercando. La ...it.blastingnews

Gemma Galgani, gaffe con Antonino a Uomini e Donne/ “Non è pensionato”, ma Tina aveva chiesto… - Gemma Galgani, gaffe con il cavaliere Antonino a Uomini e Donne: la reazione di Tina Cipollari e la spiegazione di Maria De Filippi.ilsussidiario

Ida Platano, nuova lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Maria avvisa Pierpaolo: “Svegliati” - Nuova lite a Uomini e Donne tra Ida Platano e Mario Cusitore. Maria De Filippi interviene dando anche dei consigli ai corteggiatori.ilsussidiario