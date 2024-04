Mare | Acampora Assonautica | ' nell' anno di presidenza G7 sia centrale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - "In quest'didel G7 sono certo che il Governo farà la sua parte e ci auguriamo che ilsia al centro del confronto per dare la giusta visibilità al ruolo strategico che l'Italia può giocare come Hub energetico e commerciale dell'Europa nel Mediterraneo. È necessario il contributo di tutti gli utenti delche operano per e'economia del, in una relazione pubblico-privato che sta trovando la sua forza'approccio partecipato". Così Giovanni, presidenteItaliana, in occasione del terzo summit nazionale sull'Economia del'Blue Forum', in corso a Gaeta.