Marcorè | il film diventa un caso a Porto Sant' Elpidio | «Persa un?importante occasione» Zamora non proiettato nelle sale

Al Bif&st 2024 è stato presentato il primo film di Neri Marcorè . Intitolato Zamora , ha come protagonista Alberto Paradossi e vede il regista nei panni di un ex portiere di calcio. Anche noi ... (comingsoon)

Netflix: gli attori italiani portano lo streamer in tribunale 'Compensi troppo bassi': ... ha dichiarato Neri Marcorè , in questi giorni nelle sale con Zamora , il suo esordio alla regia. ... Confidenza: il trailer del nuovo film di Daniele Luchetti con Elio Germano Il punto nevralgico è la ...

Sei fratelli, il film con Scamarcio e Giannini che racconta di una famiglia particolare: Il nuovo film di Neri Marcorè è atteso al cinema giovedì 4 aprile . Walter Vismara lavora come contabile in una piccola fabbrica di provincia. Quando si trasferisce a Milano, finisce a lavorare per ...