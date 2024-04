Manuale di sopravvivenza per genitori di figli insonni

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Non ci sono soluzioni magiche per fare dormire bambini e neonati, ma solo tanta pazienza e piccoli accorgimenti, che possono funzionare, ma anche no. Ogni famiglia deve trovare il suo modo per garantirsi il riposo notturno, diffidando da chi dà patenti di “giusto” e “sbagliato”. Non serve proprio che un genitore, già stremato per la mancanza di sonno, si senta anche un incapace. Insomma, se tuoo non dorme, non è colpa tua