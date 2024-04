Manovre spericolate a tutta velocità | in auto gli trovano 31 kg di droga

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'arresto è stato inevitabile dopo che gli agenti della polizia hanno scoperto l'ingente quantitativo di stupefacenti. Siamo a Nuraminis, nel sud della Sardegna. Le manette sono scattate per un uomo di 38 anni residente in un comune vicino a Cagliari, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini...

