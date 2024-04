Manifestanti salgono sul cantiere della Metro | cantiere occupato | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I comitati per il diritto abitativo a Roma si sono mobilitati per chiedere maggiori tutele per i senza fissa dimora, nella Capitale come nel resto del Paese. Emergenza abitativa nel X Municipio: donna rischia lo sfratto dalla Valle Porcina ad Acilia (ilcorrierecitta.com) Mentre a Roma i cantieri prolificano per le strade e intervengono sulla viabilità urbana, nella città c’è ancora una questione insoluta. È quella su cui si battono da tempo i comitati civici che alla sostenibilità dei mezzi di trasporto antepongono la visione di una società in cui è garantito il diritto abitativo. Per questo motivo i Blocchi Precaripolitani e il Coordinamento Cittadino Lotta si sono espressi oggi occupando ilC a Foro Traiano. Una rivendicazione pubblica, nel cuore di ...