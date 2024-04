Mancini | i tifosi della Roma | «La multa la paghiamo noi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La vicendasi arricchisce di una nuova pagina. Lorenzo Contucci, l’ “avvocato degli ultras” giallorossi, ha lanciato un’iniziativa a favore del difensoreto dal giudice sportivo per i festeggiamenti post derby sotto la curva. La sanzione di 5 mila euro potrebbero pagarla gli stessicon una sorta di “colletta”. L’avvocato Contucci sui suoi canali social ha scritto: “Molti, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per ladi 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato aper aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di/Lazio 1-0. Riteniamo che il derby disia anche feroce goliardia e becero sfottò e ...