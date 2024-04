Maltese e Buonamici opinionisti di reality | il direttore del Tg5 dice la sua

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Darioe Cesarasono due mezzibusti del Tg5 diretto da Clemente Mimun e nell’ultimo anno sono diventatidishow ricoprendo ruoli un tempo affidati a Tommaso Zorzi e Antonella Elia. Una scelta di Pier Silvio Berlusconi condivisa anche da Clemente Mimun,del Tg5. “Mi sembra giusto sostenere la linea editoriale che Pier Silvio Berlusconi ha impresso all’azienda” – ha dichiarato Clemente Mimun al settimanale Chi – “contribuendo anche noi con i nostri talenti. Il Tg5 va forte e i nostri conduttori più riconoscibili portano il loro buonsenso a questi. Un plusvalore decisivo. È un aspetto positivo per questi programmi, che accresce anche la popolarità del nostro telegiornale”. A domanda diretta “Quindi non vede rischi nella contaminazione ...

Le pagelle di Sonia Bruganelli della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 - Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista all’Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it l’ha raggiunta per farsi spiegare come mai sente sia il ruolo più giusto per lei. Spazio anche alle pagelle: “A me d ...fanpage

L’Isola dei Famosi, le pagelle: Bastianich, si nota solo la chitarra (voto 5); Bruganelli, mai un tempo morto (8,5) - La prima puntata del reality per naufraghi tra i cocchi vede il fiacco battesimo di Valdimir Luxuria alla conduzione. Il vincitore di Masterchef Edoardo Franco va dallo psicologo, a Bastianich interes ...corriere

Dario Maltese, dal Tg5 all’Isola dei famosi: “Niente gossip, per me il reality è un romanzo popolare” - Il giornalista al fianco di Sonia Bruganelli come opinionista della nuova edizione del programma di Canale 5. “Ho accettato per curiosità, è il motore del mio ...repubblica