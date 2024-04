Poco prima delle 17, sulla A23 Udine-Tarvisio è stato riaperto il tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, attivando una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta (che era stata ... (gazzettadelsud)

Da mezzanotte scatterà l' allerta gialla per vento a Milano . La Protezione Civile invita a non sostare nei parchi, nei viali alberati e nei pressi di impalcature, dehors e tende.Continua a leggere (fanpage)

Mattinata di passione per i passeggeri di Trenord - I danni del Maltempo causano ritardi e disagi lungo la linea da e per Como. In arrivo anche lo sciopero ...laregione.ch

Maltempo a Milano, allerta meteo gialla per vento e temporali per la giornata di oggi - Nella giornata di oggi, mercoledì 10 aprile, la protezione civile ha confermato che proseguirà l'allerta meteo gialla per vento sul territorio di Milano ...fanpage

Treni: 300 passeggeri evacuati da un treno per guasto sulla linea - I vigili del fuoco hanno effettuato circa un centinaio di interventi, principalmente per il taglio di piante e allagamenti ...zoom24