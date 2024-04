Maltempo a Como | cadono alberi su strada e ferrovia | città in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 - Danni ingentissimi a causa dele delle fortissime raffiche di vento a. Alle 9.30 di oggi, mercoledì 10 aprile, un grosso albero nel parco di Villa Olmo si è abbattuto sullain via Borgovico, bloccando e dividendo a metà l’intera. Il servizio delle linee bus transitanti da via Vorgovico, sia urbane che extraurbane, subisce ritardo, riduzione di percorso o cancellazione. Alle 10.20 i vigili del fuoco sono intervenuti per un treno Trenord fermo fra tra le fermate diCamerlata eLago, impossibilitato a proseguire la corsa per assenza di alimentazione: la causa sarebbe anche in questo caso un albero che si è abbattuto sulle linee elettriche. A bordo ci sono circa 300 persone. Sono in corso valutazioni con i ...