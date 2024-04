Maglione | IPM Airola | “Dal sottosegretario Sisto nulla di nuovo sotto il sole”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Comprendo le ragioni della imminente campagna elettorale e la bramosia di alcune forze politiche di provare ad accrescere il proprio consenso ma di certo trovo poco gratificante, anche come ex parlamentare, cercare di accattonare tutto ciò che si può per provare a lasciare un segno laddove oltre alle passerelle non c’è. Premesso ciò, non posso far passaretraccia il mal gestito tentativo condotto dal deputato Rubano che attraverso la visita all’IPM dideldiha portato come dote, ha cercato di ricondurre all’attuale maggioranza, e quindi all’attuale governo, gli sforzi condotti per reperire le somme che sono state destinate alla struttura e che le daranno ...