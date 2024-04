Madrid-City grande partita perché ha avuto un grande arbitro in Italia Letexier sarebbe stato massacrato

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’eroe di Real-Manchesterha un nome e cognome: François. Che il dio del calcio lo protegga e lo tenga al riparo dalla derivana che ha ormai definitivamente trasformato il calcio in uno sport di contatto. Deriva funzionale al proliferare di salottini e scantinati tv che – gira che ti rigira – quando non possono prendersela con Allegri finiscono a parlare di arbitraggi e falli che non stanno né in cielo né in terra. Vivisezionano un’azione, la mondano del movimento, di tutto quel che comporta l’azione cinetica di due atleti, e consentono di attrarre l’utente televisivono che è sempre eccitato all’idea di gridare al complotto. Insi sta compiendo un vero e proprio sacrilegio. Un attentato a quello che un tempo era uno sport meraviglioso e che ...

Bennacer azzarda e risponde alla domanda di un giornalista in conferenza stampa su quanti giocatori del Milan potessero giocare Real Madrid-M Anche ster City. TROPPO VINO? ? Ismael Bennacer esagera un ... (inter-news)

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha paragonato i rossoneri a Real Madrid e Manchester City Da un fenomeno tra i pali come Mike Maignan fino a Theo ... (dailymilan)

Sito inglese: Pep Guardiola , tecnico del Manchester City , ha messo in dubbio lo stato del campo del Bernabeu dopo il pareggio per 3-3 della sua squadra nell’andata dei quarti di finale di Champions ... (justcalcio)

Milan, sentite Pioli: "Non siamo molto distanti da Real Madrid e City" - Poi sul gioco del Milan che dovrebbe ispirarsi al livello di Real-City, Pioli esagera un po': "Noi siamo arrivati in semifinale di Champions l'anno scorso, vuol dire che eravamo lì. Non credo che ...areanapoli

L’impressionante orologio indossato da Guardiola in City-Real: quanto costa, è dedicato a Nadal - Il tecnico spagnolo ha sfoggiato un modello speciale in occasione della gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...corrieredellosport

Lady Valverde riunisce le wags del Real Madrid in una foto: "Ecco la banda" - La moglie di Federico Valverde Mina Bonino ha radunato tutte le mogli e fidanzate dei giocatori del Real Madrid: una banda di bellezze.gazzetta