Maddaloni | “Credo che Italiano andrà al Napoli”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Massimiliano, allenatore, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “La gara col Monza mi ha dato la sensazione che ilabbia finalmente trovato la strada giusta per queste ultime gare del campionato. Dopo mesi di comportamenti autolesionisti, mi sento di dire che si è ritrovata fiducia e tranquillità. Sarà un buon finale di campionato, nel secondo tempo di Monza si sono visti i comportamenti giusti. Natan e Ostigard out? Calzona più che bocciarli li sta proteggendo. In questo momento ilè una squadra con grossi problemi difensivi, schierarli ora potrebbe significare bruciarli in vista del futuro”. “I giocatori nuovi hanno bisogno di più tutele, fare valutazioni su quanto visto finora sarebbe sbagliato ed erroneo. Bisogna aspettare per dare giudizi reali, basta ...