LUMIX S5II e S5IIX ora registrano e caricano video proxy direttamente su Frame io

5 migliori fotocamere per tutti, non solo per professionisti esperti - Immergersi nel mondo delle fotocamere può essere tanto emozionante quanto disorientante. Con così tante opzioni disponibili, si ha quasi la sensazione di vagare in un fitto bosco di gadget. Per questo ...esquire

Aggiornamenti firmware per Nikon Z 6II e Nikon Z 7II - Si tratta di un aggiornamento minore, che interessa la connessione wireless e risolve un paio di piccoli problemi: ecco i dettagli del firmware 1.62 per Nikon Z 6II e Nikon Z 7II ...fotografidigitali

Mossa Hyundai: Kona EV con nuove batterie e nuovi allestimenti, per entrare negli incentivi - Hyundai Italia aggiorna i listini della nuova Kona EV, con nuovi allestimenti, e nuove batterie, che consentono anche alla batteria più capiente di rientrare negli incentivi statali ...auto.hwupgrade