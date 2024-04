Lotta | Frank Chamizo | “Mi hanno offerto 300 mila dollari per perdere”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024), stella dellaazzurra, svela un tentativo di corruzione. Lo fa raccontando l’episodio avvenuto a Baku, dopo la controversa sconfitta nel torneo preolimpico (leggi qui) che per ora gli preclude la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024., già domenica, sui social si era lamentato per le decisioni dell’arbitro a dir poco discutibili. Ora, a Repubblica, va in fondo alla questione. “E allora sì, lo voglio dire, sono venuti da me offrendomi dei soldi, 300.000per. Non voglio dire chi, ma è successo la mattina del peso. Li ho mandati a f… perché non rappresento solo me stesso, ma anche l’Italia, la mia federazione, la Fijlkam, e l’Esercito. Non è facile rompere la mia integrità”, dice l’atleta. Ci sono prove per simili accuse? “Io sono la prova ...